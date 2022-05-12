Yer: Florida... Polis hepsinin kimliğini arıyor! ABD'de bu görüntü viral oldu! Canlarını hiçe saydılar

Florida polisi, araç kullanırken tıbbi bir acil durum yaşayan kadını kurtarmak için birbirleriyle yarışan vatandaşların videosunu yayınladı.

Polisin güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerdeki vatandaşları aradığı öğrenildi.

Boyton Beach polisi tarafından yapılan açıklamada, bu vatandaşların kimliklerinin teşhis edilmesi ve kurtarmaya yardım ettikleri kadınla bir araya getirilmek istendiği belirtildi.

Florida, Palm Beach County'de, Boyton Beach Polis Departmanı, dün, yoğun bir kavşakta yavaşça hareket eden bir arabaya koşan bir kadını gösteren bir görüntü yayınladı.

EL SALLAYIP YARDIM İSTEDİ

Videodaki diğer arabalar, altı Trafik şeridi boyunca çapraz olarak hareket eden arabanın yanından manevra yaparak sürmeye devam ediyor gibi görünüyordu.

Araba karşı kavşağa yaklaşırken şoför koltuğundaki kadın diğer sürücülere el sallamaya başladı.

Kırmızı ışıkta birkaç araba, karşıdan gelen aracın çarpmasını önlemek için yana veya geriye doğru manevra yaptı. Yarım düzineden fazla erkek ve kadın kendi arabalarından inip arabaya doğru hızlıca koştular ve sonunda durana kadar arabayı yavaşlatmak için vücutlarını siper ettiler.

Bu kişilerden birinin askeri kıyafetler giydiği görülüyor. Video ilerledikçe daha fazla insanın yardım etmek için arabalarından atladığı görülüyor.

Parlak yeşil gömlek giyen bir kadının kendi arabasından bir nesne aldığı ve bunu bir adama vererek arka koltuktaki camlardan birini kırdığı görülüyor.

Sonunda, ön yolcu ve Sürücü kapılarını açmayı başaran vatandaşlar araba hâlâ hareket ederken kadını sürücü koltuğundan çıkarmayı başarıyor.

Araba yavaşça trafik kamerasının görüş mesafesinden kaybolurken üç kişinin hâlâ arabayı tutabilmek için ön kaputa sıkıca sarıldığı görülüyor.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Polis departmanı yaptığı açıklamada, "Yardım etmek için duran bu yardımsever vatandaşlarımızı onurlandırmak istiyoruz, ancak hepsinin kimliklerini tespit edebilmek için yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Polisin açıklaması şu notla son buldu: "Siz veya tanıdığınız biri herhangi bir şekilde yardımcı olduysa, lütfen slaters@bbfl.us adresinden PIO Stephanie Slater ile iletişime geçin."