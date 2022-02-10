Yeni Zelanda'da aşı ve maske karşıtı 120 protestocuya gözaltı

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki parlamento önünde aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden 120 gösterici gözaltına alındı. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da araçlarıyla parlamento önüne gelerek çadırlarla kamp kuran aşı ve maske karşıtı protestocuların gösterileri, 3. gününde devam ediyor. Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından polis harekete geçti. Ülkenin diğer bölgelerinden 100'den fazla polis memuru başkente çağrıldı ve parlamento önünde barikat kuruldu. Protestoculara yapılan "dağılın" uyarısı sonuç vermeyince polis, akşam saatlerine kadar 120 göstericiyi gözaltına aldı. Wellington Bölge Komutanı Corrie Parnell, "Polis, bölgeyi terk etmek için defalarca protestoculara uyarıda bulundu ve bazılarını bölgeden tahliye etmeye başladı. Polis, insanların protesto etme hakkını kabul ederken, bunun daha geniş halk üzerinde olumsuz etkiye yol açmayacak şekilde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.