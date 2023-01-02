Vietnam’ın Dong Thap eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuk, toprağın altına yerleştirilmiş 35 metre derinliğinde beton sütunun içine düştü

Vietnam’ın Dong Thap eyaletinde 31 Aralık’ta 10 yaşındaki Thai Ly Hao Nam adlı çocuk, toprağın altına yerleştirilmiş 35 metre derinliğinde ve 25 santimetre genişliğindeki beton sütunun içine düştü. Çocuğu kurtarma çalışmaları 2 gündür aralıksız devam ederken, çocuğa henüz ulaşılamadığı ve çocuktan cevap alınamadığı aktarıldı. Sütunun dar olmasından dolayı içeri giremeyen kurtarma ekipleri, sütunu komple topraktan çıkarmaya çalıştıklarını ve çocuğun havasız kalmaması için içeriye düzenli olarak oksijen pompaladıklarını ifade etti. Çocuğun metal toplamak için inşaat alanında olduğu belirtildi. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, devlete bağlı arama kurtarma ekiplerinin de çocuğu kurtarma çalışmalarına katılması talimatını verdi.