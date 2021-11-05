Haberler Dünya Videoları Vali törende kendini kırbaçlattı! İşte o anlar…

Vali törende kendini kırbaçlattı! İşte o anlar…

Vali törende kendini kırbaçlattı! İşte o anlar…
05.11.2021 22:46
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Hindistan’da ilginç gelenek! Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali’nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı. İşte o anlar…

Dünya Videoları

Hindistan'da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel kendini kırbaçlattı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde Diwali festivalinden sonraki gün gerçekleştirilen Govardhan Puja töreninde uygulanan bir gelenek ilginç anlar ortaya çıkardı. Eyaletin Valisi Bhupesh Baghel, törenin parçası olarak uygulanan bir gelenek kapsamında kalabalığın içinde kendini kırbaçlattı. Törene tanıklık eden eyalet sakinleri valiye destek tezahüratı yaparken, 8 defa kolunu kırbaçlanan Vali Baghel kendisini kırbaçlayan şahsa sarıldı.

DEVLETE İYİ ŞANS GETİRMEK İÇİN UYGULADIK
Kırbaçlanma anını sosyal medya hesabında paylaşan Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın" ifadelerini kullandı.

KÖTÜ RUHLARI KOVUYOR
Geleneğe göre, kırbaçlanmanın devlet görevlisine iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.

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