RAMAZAN İMSAKİYE
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Üst geçit böyle çöktü! Meksika'da metro kazası faciaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Üst geçit böyle çöktü! Meksika'da metro kazası faciaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberine göre, Meksika'nın Mexico City kentinde bir metro üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla birlikte kısmen çöktü. Kazada ilk belirlemelere göre, metro kazasında 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.


Meksika'nın başkenti Meksiko'da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Meksika'nın başkenti Meksiko'da üst geçit faciası yaşandı. Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı.

Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"
Olay yerinde incelemelerde bulunan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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