Haberler Dünya Videoları Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapis yatacak! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapis yatacak! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapis yatacak! Cinsel suçuna kimyasal ceza
09.12.2022 13:20

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Dünya bu skandalı konuşuyor... Güney Kore'nin dünyaya mal olan K-Pop akımının en ünlü isimlerinden biri olan, eski EXO grubu üyesi Kris Wu'nun reşit olmayan kişiler cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası alması günlerce konuşulmuştu. Kökeni Çin olan Kanadalı K-Pop yıldızı hakkında bu kez flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

Dünya Videoları
Henüz bu skandal etkileri dinmemişken yeni gelen iddialara şaşkınlığı en üst seviye çıkardı. İşte haberin detayları... Güney Kore'nin dünyaya mal olan müzik akımı K-POP en önemli temsilcilerinden biri olan EXO grubunun eski üyesi Kris Wu hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor.

K-Pop'un en popüler gruplarından olan EXO'nun eski üyelerinden olan Kris Wu ise son dönemlerde korkunç bir skandalla manşetlerde yer alıyor.

Çinli-Kanadalı eski yıldız Kris Wu, geçtiğimiz sene reşit olmayan kişilere tecavüz ve cinsel saldırı suçuyla tutuklanmıştı.

Kris, EXO'nun Çin'e yönelen alt grubu EXO-M'in lideriydi ve 2014 yılında gruptan ayrılmıştı.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca seveni olan şarkıcının hayran kitlesi bu haber karşısında epey şoka uğramış, bazıları kendisinin suçsuz olduğunu iddia ederken büyük bir kısmı kınamıştı.

Ayrıca Wu'nun reklam yüzü olduğu ve birlikte çalıştığı ünlü markalar kendisiyle sözleşmelerini feshetmişlerdi.

Bir senedir Çin'de tutuklu olan şarkıcının 25 Kasım'da sonuçlanan davasında 13 yıl hapis cezası almasına karar verildi.

Etnik olarak Çinli olan Wu, 13 yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra vatandaşı olduğu Kanada'ya geri gönderilecek.

Şimdi de Wu'nun cezasını tamamladıktan sonra Kanada'da kimyasal hadım edilmesi ihtimali konuşuluyor…

Kanada'nın yasaları gereği cinsel taciz ve tecavüz suçlarıyla yargılanan kişilere kimyasal hadım ve psikolojik davranış terapisi uygulanıyor.Kimyasal hadım uygulamasında cinsel dürtüleri ve hormonları bastıran ilaçlar kişiye enjekte ediliyor.

Hapis cezasında resmi karar verilen Wu'nun kimyasal hadım uygulaması henüz kesinleşmiş değil.

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