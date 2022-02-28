Ukrayna’nın başkenti Kiev’in bombalanma anı saniye saniye kamerada

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşayan Zonguldaklı Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Dehşeti yaşayan genç, sığınağa koştu. Akşam saatlerinde ise Kiev tekrar bombalandı. İşte bombalanma anları…