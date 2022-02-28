Haberler Dünya Videoları Ukrayna’nın başkenti Kiev’in bombalanma anı saniye saniye kamerada

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in bombalanma anı saniye saniye kamerada

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in bombalanma anı saniye saniye kamerada
28.02.2022 20:28

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:43
Zelenskiy Ukrayna'nın AB’ye...
Ana Sayfa 00:36
Bolu Dağı’nda kar yağışı!
Ana Sayfa 04:30
A Haber ekibi Ukrayna’da...
Ana Sayfa 09:06
AB Yüksek Temsilcisi Josep...
Ana Sayfa 02:21
İsak Vural yeteneğiyle kendine...
Ana Sayfa 00:34
Köpeğin saldırdığı kadın...
Ana Sayfa 03:09
Rusya nükleer pozisyona geçti!
Ana Sayfa 00:59
İşte ultra zengin Rus...
Ana Sayfa 02:02
6 çocuk babasının hayatını...
Ana Sayfa 07:59
Arda Kural Yıldız Asyalı...
Ana Sayfa 00:17
Erzurum Çat'ta korkutan deprem
Ana Sayfa 00:14
Müzakereler başladı!

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşayan Zonguldaklı Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Dehşeti yaşayan genç, sığınağa koştu. Akşam saatlerinde ise Kiev tekrar bombalandı. İşte bombalanma anları…

Dünya Videoları
SON DAKİKA