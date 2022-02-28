Ukraynalılar Rus tankını traktörle çalıp götürdü! İşte o anlar...

Ukrayna'daki savaş 5'inci gününde... Başkent Kiev ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyandı. Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu.

Ukrayna sivil kayıplar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Savaşta 352 sivil hayatını kaybetti, bunlardan 14'ünün ise çocuklar olduğu belirtildi. Öte yandan sosyal medyada olay olan bir görüntü gündem oldu.

Ukraynalı köylüler askerin terk ettiği bir tankı traktörle çaldı.

60 tonluk tankı araba gibi çeken traktör izleyenlere şoke etti.

Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı.

Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi.

Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda.

Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" ifadelerini kullandı.

Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirme fikrinin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan Zastavny, "Bu fikir 2014'teki devrim gösterilerinde yer alan çalışanlarımdan biri tarafından teklif edildi" dedi.

Rus ordusu, başkent Kiev'i ele geçirmek için bastırıyor. Önceki gece Ukrayna güçleri, Rus askerini kentin dışında tutmayı başardı. İngiliz istihbaratına göre, Rus güçleri şehre 30 km mesafede konuşlu bekliyor.

SOKAK SAVAŞI

Öte yandan şehrin hemen kuzeyindeki termik santralının kontrolü için de iki ordu arasında çatışma çıktı. Ukrayna tarafı, santralın başarıyla savunulduğunu açıkladı. Şehre çıkan yollardan bazıları patlatıldı. Yerel medya bunların Ukrayna ordusu tarafından Rusları yavaşlatmak için yapılmış bilinçli eylemler olduğunu söyledi.

SİVİLLER BARİKAT KURUYOR

Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, yasak saatlerinde dışarıda görülen tüm sivillerin düşman sabotaj timleri olarak algılanarak hedef alınacağını bildirdi.

Klitschko, "Gece zorluydu. Ama başkentte hiç Rus askeri yok" diye konuştu. Silahlanan Kiev halkı, Ukraynalı askerlerle omuz omuza başkent sokaklarında direniş başlattı. Beresteiska metro istasyonu ve hayvanat bahçesi yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, işgalin başından beri 3500 Rus askerini öldürdüklerini, 200'ünü rehin aldıklarını iddia etti. 14 Rus uçağı, sekiz helikopter ve 102 tankı vurduklarını açıkladı.

Rusya tarafı ise Ukrayna'ya ait 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi dahil 821 askeri yapının imha edildiğini açıkladı. Yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracı, 87 tank ve sekiz askeri geminin de yok edildiği bilgisi verildi.