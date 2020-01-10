Ukrayna uçağı düştü mü düşürüldü mü? İran kara kutuyu neden gizliyor? 10.01.2020 23:37

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber'de Toplumsal Hafıza programının konuğu oldu. İran'ın Ukrayna yetkililerini karakutuyu incelemeleri için ülkeye davet etmesini değerlendiren Karakuş, "Boeing firması karakutuyu alırsa gerçekleri gizleyebilir." ifadelerini kullandı. İşte Karakuş'un o açıklamaları...

