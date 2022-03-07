Haberler Dünya Videoları Ukrayna Odessa’da yeniden siren sesleri yükseldi

Ukrayna Odessa’da yeniden siren sesleri yükseldi

Ukrayna Odessa’da yeniden siren sesleri yükseldi
07.03.2022 16:12

OTOMATİK OYNAT

Dünya 02:06
Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Dünya 00:47
Rus birlikleri Harkov’da...
Dünya 02:25
İşte gecesiyle gündüzüyle Lviv...
Dünya 00:11
İşte Rus uçaklarının hedefi...
Dünya 00:13
Zelenskiy Elon Musk ile...
Dünya 12:43
Zaporijya Nükleer Santrali...
Dünya 00:59
Avrupa’nın sonu olabilir!
Dünya 10:13
Lavrov'dan krtik açıklamalar!...
Dünya 00:15
Lavrov'dan önemli açıklamalar
Dünya 02:05
Rusya Ukrayna savaşı... 8....
Dünya 00:51
Romanya'da savaş uçağı ile...
Dünya 00:34
Ukrayna’da bira fabrikası...

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa'da siren sesleri duyulmaya başlandı. Rusya’nın Ukrayna saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna’nın liman şehri Odessa'da yerel saatle 14:00 sıralarında siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etmesinin ardından, patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Odessa halkı, siren sesleri sonrası sığınaklara indi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA