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Ukrayna halkından Rus askerine tepki! "Toprağımda ne işin var terörist"

Ukrayna halkından Rus askerine tepki! "Toprağımda ne işin var terörist"
28.02.2022 15:46

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Rus işgalinin 5. gününde şok...

Ukrayna’nın Sumskaya bölgesinde köyü işgal edilen Ukraynalı kadın, Rus askerlerini gösterip, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular, kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde devam ederken, halk direnişini sürdürüyor. Sumskaya bölgesinde köyüne dönüp evine gitmek isteyen Ukraynalı bir kadın Rus askerleri tarafından durdurulmasına tepki gösterdi. Rus askerinin araçta oturan Ukraynalı kadınların yanına gelmesiyle başlayan diyalogda bir kadının, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem. Ben Ukrayna vatandaşıyım ve burada doğdum. Toprağımızda ne işiniz var? Neden babalarımızı, çocuklarımız öldürmeye geldiniz? Kimsiniz siz? Kadınlara karşı otomatik silahla duruyorsunuz. Sumi’ye neden geldiniz?" ifadelerini kullanarak Rus askere karşı çıktı.

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