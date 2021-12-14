Uçakta cinsel ilişki! Amerikalı TikToker fantezi videosunu yayınladı: ''Tekrar yapacağım''

Ellen ve erkek arkadaşı ile uçağa bindikten sonra heyecanını bastırmak için biraz alkol aldı.

Genç kadın sevgilisiyle uçak 5000 fite yükseldikten sonra ilişkiye girmeye başladı.

Ancak ikilinin fantezisi yarım kaldı. Uçak aniden türbulansa girip sarsılınca Ellen korkudan bayıldı.

Genç kadın erkek arkadaşı ve hostesin yardımı ile tekrar kendine gelebildi.

Uçaktaki türbülans ve sarhoş olması Ellen'in bayılmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Ellen kendine geldiğinde erkek arkadaşının ve hostesin kendisini uyandırmaya çalıştıklarını gördüğünü söyledi.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan genç kadın, kötü tecrübeye rağmen yaşadığı şeyin çok heyecan verici olduğunu bu nedenle aynı şeyi en kısa sürede tekrar yapmayı düşündüğünü söyledi.

TikToker, herhangi bir grafik görüntü içermemesine rağmen , hayranlarına deneyimin kısa bir videosunu bile sundu .

On binlerce kez izlenen klip, Elle'nin kıpkırmızı ve bitkin görünmesiyle sona eriyor ve buna "BEN YAPTIM!" yazısı eşlik ediyor.