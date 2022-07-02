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Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras'tan Miçotakis'e ağır sözler

Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras'tan Miçotakis'e ağır sözler
02.07.2022 15:25

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Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası İsveç ve Finlandiya ile imzalanan 3'lü muhtıra ile Türkiye istediklerini aldı. ABD'den talep edilen F-16'lar için de olumlu mesajlar geldi. Türkiye'nin hamleleri Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan'da Aleksis Çipras, Türkiye'ye verilen destekten rahatsız olurken, "Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, (Türkiye'ye verilen) topyekun destek." değerlendirmesinde bulundu. Miçotakis'i eleştiren Çipras "Ben olsam Madrid'den yürüyerek dönerdim" dedi.

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