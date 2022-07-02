Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras'tan Miçotakis'e ağır sözler

Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası İsveç ve Finlandiya ile imzalanan 3'lü muhtıra ile Türkiye istediklerini aldı. ABD'den talep edilen F-16'lar için de olumlu mesajlar geldi. Türkiye'nin hamleleri Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan'da Aleksis Çipras, Türkiye'ye verilen destekten rahatsız olurken, "Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, (Türkiye'ye verilen) topyekun destek." değerlendirmesinde bulundu. Miçotakis'i eleştiren Çipras "Ben olsam Madrid'den yürüyerek dönerdim" dedi.