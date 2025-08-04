Türk Kızılay’ından Gazze’ye 165 tır gıda yardımı: Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş başladı!

Kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için Türk Kızılay tarafından gönderilen yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 tır, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı. Yardımlar, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak. Kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için Türk Kızılay tarafından gönderilen yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 tır, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı. Yardımlar, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak. Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, yardım çalışanlarına yönelik saldırıları sert şekilde kınadı.