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Türk Kızılay’ından Gazze’ye 165 tır gıda yardımı: Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş başladı!

Kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için Türk Kızılay tarafından gönderilen yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 tır, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı. Yardımlar, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.

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