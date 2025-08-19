PODCAST CANLI YAYIN

Trump: "Putin'i aradım üçlü görüşme olabilir"

Trump: "Başkan Putin’i aradım ve Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında yapılacak bir görüşme için, henüz belirlenmemiş bir yerde, düzenlemelere başladım. Bu görüşmenin ardından, iki Başkan ve benim katılacağım bir üçlü zirve gerçekleştireceğiz. Neredeyse dört yıldır devam eden bu savaş için bu, çok iyi ve erken bir adımdır. Görüşmede Ukrayna için güvenlik garantilerini ele aldık. Bu garantiler çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir şekilde yürütülecek. Rusya/Ukrayna için barış ihtimali konusunda herkes çok mutlu." açıklamalarında bulundu.

Bunlar da Var

Avcılar'da komşular arasında 'yan baktın' kavgası: 1 ölü
Avcılar'da komşular arasında 'yan baktın' kavgası: 1 ölü
Ümraniye'de karısının boğazını keserek öldüren saldırgan emniyete getirildi
Ümraniye'de karısının boğazını keserek öldüren saldırgan emniyete getirildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Ümraniye'de sokak ortasında vahşet: Satırla boğazı kesilerek öldürüldü
Ümraniye'de sokak ortasında vahşet: Satırla boğazı kesilerek öldürüldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle