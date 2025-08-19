Trump: "Putin'i aradım üçlü görüşme olabilir"

Trump: "Başkan Putin’i aradım ve Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında yapılacak bir görüşme için, henüz belirlenmemiş bir yerde, düzenlemelere başladım. Bu görüşmenin ardından, iki Başkan ve benim katılacağım bir üçlü zirve gerçekleştireceğiz. Neredeyse dört yıldır devam eden bu savaş için bu, çok iyi ve erken bir adımdır. Görüşmede Ukrayna için güvenlik garantilerini ele aldık. Bu garantiler çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir şekilde yürütülecek. Rusya/Ukrayna için barış ihtimali konusunda herkes çok mutlu." açıklamalarında bulundu.