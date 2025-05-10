Trump duyurdu: Hindistan-Pakistan arasında ateşkes ilan edildi

Güney Asya'da hareketli saatler yaşanıyor. Hindistan'ın balistik füzelerle düzenlediği saldırıya Pakistan'dan misilleme geldi. Askeri kaynaklar, Pakistan'ın Hindistan'a ait dört askeri üssü hedef aldığını bildirdi. Karşılıklı saldırıların ardından birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'ın gerilimi tırmandırmadan ve çatışmayı şiddetlendirmeden, ölçülü, hesaplı ve orantılı şekilde cevap vermeye çalıştığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. İşte yaşanan son gelişmeler...