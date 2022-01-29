Toplu tecavüz intikamı! Kaçırdıkları genç kadına tecavüz edip sokak sokak dolaştırdılar! Kahreden görüntüler kamerada

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de genç bir kadını kaçırdıkları, toplu tecavüze maruz bıraktıkları ve sokaklarda güpegündüz dolaştırdıkları gerekçesiyle 9'u kadın 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NDTV'de yer alan habere göre, polisin yaptığı açıklamada, Shahdara ilçesindeki olaya karıştıkları bildirilen 11 kişiden 9'unun kadın olduğu belirtilerek, olayla ilgili daha fazla gözaltının yapılacağı kaydedildi.

Polis, 26 Ocak'taki olaydan mağdur kadının kocası sayesinde haberdar olduklarını söyledi. Kadının evli ve bir çocuğu olduğu belirtilirken, intihar eden kişinin tek taraflı bir ilişki içinde olduğu iddia edildi. Ancak aile bu ölümden 20 yaşındaki genç kadını sorumlu tuttu.

İhbar üzerine olay yerine giderek 20 yaşındaki kadını darptan kurtararak karakola götürdüklerini belirten polis, davanın aralarında toplu tecavüz, fiziksel saldırı ve cinsel saldırı dahil olmak üzere Hindistan Ceza Kanunu'nun farklı bölümleri altında ele alınacağını kaydetti.

Mağdurun kız kardeşi, mahallede yaşayan ve mağdur kadına aşık olduğunu öne süren gencin geçen yıl kasımda intihar ederek öldüğünü söyleyerek, "Ailesi, oğullarının ölümünden kız kardeşimi sorumlu tutuyor." dedi.

Delhi eyaletinin siyasi lideri Arvind Kejriwal, olayı utanç verici bir eylem olarak nitelendirerek, polisin katı önlem alması gerektiğini dile getirdi. Hindistan'da 2020'de 28 binden fazla tecavüz vakası bildirildi.