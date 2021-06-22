Haberler Video Dünya Videoları Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu! İşte o anlar | VİDEO

Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu! İşte o anlar | VİDEO

Times Meydanı'nda bir kişi
22.06.2021 23:30
Ana Sayfa 01:36
Van’da göle giren kız çocuğu...
Ana Sayfa 00:24
Fahriye Evcen suanadan...
Ana Sayfa 01:14
4 araçlı zincirleme kazada...
Ana Sayfa 05:34
Çiftin kızları katilin...
Ana Sayfa 05:15
Büyükşen çifti ''mehir''...
Ana Sayfa 00:48
Beşiktaş Başkanı Çebi'den...
Ana Sayfa 10:34
Dünyaya aşıda adalet çağrısı
Ana Sayfa 00:26
Yeğeni ile yasak aşk yaşayan...
Ana Sayfa 00:24
Bade İşçil'den çöp yığınlarına...
Ana Sayfa 02:04
Gasp dehşetinde detaylar...
Ana Sayfa 05:18
Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde...
Ana Sayfa 02:45
Yalçın'ın evinin önünde dikkat...

ABD'nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde "hoverboard" ile Times Meydanı'nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçtiğimiz pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu. Yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde "hoverboard" ile alçak uçuş gerçekleştirdi. Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin'e benzetti. Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.
Dünya Videoları