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Ticaret savaşları son dakika: Trump’tan Çn’in misillemesine sert hamle: Artışı yüzde 125’e çıkardı! Diğer ülkelere 90 gün erteleme!
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Ticaret savaşları son dakika: Trump'tan Çn'in misillemesine sert hamle: Artışı yüzde 125'e çıkardı! Diğer ülkelere 90 gün erteleme!

Giriş Tarihi: 9.04.2025 21:30:48

Dünya ticaret savaşları resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yüzde 50 ek gümrük tarifesi tehdidini açıkladı. Çin, karşı tedbir olarak ABD mallarına yüzde 84 vergi getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise buna karşı olarak Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarma kararını duyurdu. Ayrıca, misilleme yapmayan 75 ülke için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. ABD Borsası, Donald Trump'ın ek gümrük vergilerini 90 gün boyunca yüzde 10'a düşürmesinin ardından 3,5 trilyon dolar artış gösterdi.

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