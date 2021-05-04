RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Dünya Videoları Tayvan’da restorana hamam böcekli saldırı

Tayvan’da restorana hamam böcekli saldırı

Tayvan’da restorana hamam böcekli saldırı
04.05.2021 18:50
Ana Sayfa 02:19
Mesut Özil gönülleri fethetti!
Ana Sayfa 02:33
İçişleri Bakanlığı 81 İl...
Ana Sayfa 02:12
Maske takmayı reddeden sağlık...
Ana Sayfa 03:26
A Haber'e konuşan Hintli...
Ana Sayfa 00:37
Çukurova'nın Züleyha'sının...
Ana Sayfa 00:49
Hücre evinde paketlendi!...
Ana Sayfa 00:33
Haseki'de tramvay durağında...
Ana Sayfa 01:14
CHP'de bir taciz skandalı...
Ana Sayfa 04:33
''Baz istasyonu gerçekten...
Ana Sayfa 03:48
Lütfiye Gündüz'ün kaybında...
Ana Sayfa 00:51
Hindistan'dan içler acısı...
Ana Sayfa 01:45
Marketlerde hangi ürünler...

Tayvan’da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle "binden fazla hamam böceğinin" kullanıldığı saldırı düzenlendi.


Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı. Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay restorana ait güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.
Dünya Videoları