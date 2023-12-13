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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023, 19:38 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 19:43

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta korkutan yangın! Pazar yeri alevlere teslim oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ünlü pazar yerinde öğle saatlerinde çıkan yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan ve yaklaşık bin adet tezgahın bulunduğu Jodd Fair isimli gece pazarında öğle saatlerinde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın çıktı.

Yalnızca akşam saatlerinde ziyaretçilere açık olan pazarda, yangının başladığı saatte kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, yangına müdahale etmeye çalışan bir kadının solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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