RAMAZAN İMSAKİYE
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Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı

Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
29.03.2023 23:54

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Tayland’ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına bölgedeki dik dağlar nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahale etmekte güçlük çekerken, yangının yakınlarda bulunan bir askeri birliğe doğru ilerlediği bildirildi. Bölgede incelemede bulunan Nakhon Nayok Valisi Bancha Chaowarin yaptığı açıklamada, yangının ormanın iç bölgesinde başlamış olması ve yerden yapılan müdahalede şiddetli rüzgarların oluşturduğu tehlike nedeniyle gece boyunca müdahale yapılamayacağını belirterek, yarın bölgeye helikopterle müdahale desteğinin sağlanacağını ifade etti. Havanın kararmasıyla itfaiye ekipleri yangının devam ettiği ormanlık alandan ayrılırken, ekipler yangının takibini gece boyunca dronlar aracılığıyla yapacak. Bölgeye sabah saatlerinde yangın söndürme helikopterlerinin gelmesi bekleniyor.

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