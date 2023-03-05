Tavandan düşen 25 kilogramlık panelin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde metro istasyonunda çıkışa doğru ilerleyen yolcu, az daha tavandan düşen 25 kiloluk panelin altında kalıyordu. ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Harvard Square Metro İstasyonu’nda 3 Mart’ta bir yolcu, çıkışa doğru ilerlediği sırada tavandan düşen 25 kiloluk panelin altında kalıyordu. Kaza anı istasyondaki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yolcunun merdivenlere ilerlediği sırada tavandaki panelin yere düştüğü ve yolcunun bir süre dona kalmasının ardından yoluna devam ettiği görüldü.