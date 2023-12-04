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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 00:38 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 01:17

Tanzanya'da sel ve heyelan felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanzanya'da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı Tanzanya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Tanzanya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Hanang Dağı'nın eteklerindeki sel ve heyelanlarda en az 47 kişi hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda evin de hasar gördüğü aktarıldı. Tanzanya Meteoroloji Ajansı yağışların bu ay da devam edeceği konusunda uyardı.

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