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Suudi Arabistan'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar sular altında kaldı

Suudi Arabistan'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar sular altında kaldı
16.03.2023 00:10 - Son Güncelleme: 16.03.2023 00:27

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yolların sular altında kaldığı Riyad'da araçlar ilerlemek de güçlük çekti. Taif Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkılmaması da tavsiye edildi. Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.

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