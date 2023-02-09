Haberler Dünya Videoları Suriye'de babasının siper olduğu çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Suriye'de babasının siper olduğu çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Suriye'de babasının siper olduğu çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
09.02.2023 00:09 - Son Güncelleme: 09.02.2023 00:39

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:55
BE-200 amfibi uçağı gün içinde...
Dünya 03:41
Eski cumhurbaşkanı hayatını...
Dünya 00:15
ABD, Çin'e ait casusu balonunu...
Dünya 01:24
Fransa yanıyor! 3 günlük grev...
Dünya 01:14
Çin’de 130 metre yüksekliğe...
Dünya 06:04
Pakistan’da camide patlama
Dünya 02:00
Nijerya'da yolcu otobüsünün...
Dünya 00:36
Azerbaycan Büyükelçiliği...
Dünya 00:55
ABD'de 25 katlı binada yangın!...
Dünya 00:35
İspanya'da bir kişinin samuray...
Dünya 03:16
Fransa'da gençler de sokağa...
Dünya 00:49
Ünlü futbolcu cinsel tacizden...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında ölen babasına sarılmış halde bulunan bir çocuk, enkaz altından çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Suriye’nin Afrin kentinde enkaz altında kalan bir baba ile oğluna ulaşıldı. Oğlunu korumak için üzerine siper olan babanın cansız bedeni bulunurken, çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA