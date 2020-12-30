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SON DAKİKA: Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama! (İLK GÖRÜNTÜLER)

SON DAKİKA: Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama! (İLK GÖRÜNTÜLER)
30.12.2020 14:24
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Son dakika haberine göre, Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.


Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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