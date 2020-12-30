SON DAKİKA! Yemen Aden Havalimanı'nda patlama! İşte canlı yayına yansıyan silah sesleri ve patlama anı...

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var. İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi. İşte kanlı saldırının canlı yayına yansıyan ilk görüntüleri...

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği esnada hükümet yetkililerinin uçağın içinde olduğu ve olayın ardından güvenli bir bölgeye tahliye edildikleri açıklandı.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.