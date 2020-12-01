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SON DAKİKA VİDEO: PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu! Irak yönetimi açıkladı: Güvenlik güçleri Sincar'da!

SON DAKİKA VİDEO: PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu! Irak yönetimi açıkladı: Güvenlik güçleri Sincar'da!
01.12.2020 14:05
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Son dakika haberi! Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.


Irak yönetimi, resmi güvenlik güçlerinin Musul'a bağlı Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi.


PLAN UYGULANMAYA BAŞLANDI
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı." denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.


PKK BÖLGEDEN ÇIKARILACAK
Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

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