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SON DAKİKA VİDEO: Çin'de sel felaketi: Onlarca insan öldü! Metrolar su içinde gidiyor! Dehşet anları kamerada

SON DAKİKA VİDEO: Çin'de sel felaketi: Onlarca insan öldü! Metrolar su içinde gidiyor! Dehşet anları kamerada
21.07.2021 12:57
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Son dakika haberleri... Avrupa'da yaşanan ve özellikle Almanya'yı vuran sel felaketinin ardından Çin'den de acı haberler geliyor. Çin'in Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların ardından en az 25 kişi sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Metrolarda yolculuk yapanlar başlarını güçlükle suyun üzerinde tuttu. Yolda açılan çukura düşen bir kişiyi kurtarmak isteyenler de yolun çökmesiyle şiddetli akan suya kapılarak çukura düştü. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.


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