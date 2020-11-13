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Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YerVFvpR79

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2020

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