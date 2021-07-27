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SON DAKİKA: Tunus’ta gece bir ay sokağa çıkma yasağı

SON DAKİKA: Tunus’ta gece bir ay sokağa çıkma yasağı
27.07.2021 00:55
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Tunus'ta Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurarark siyasi bir darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Kays Said ülke genelinde 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti.


Tunus'ta Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurarark siyasi bir darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Kays Said yeni bir karar daha aldı.

1 AY SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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