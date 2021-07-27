SON DAKİKA: Tunus’ta gece bir ay sokağa çıkma yasağı

Tunus'ta Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurarark siyasi bir darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Kays Said ülke genelinde 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Tunus'ta Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurarark siyasi bir darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Kays Said yeni bir karar daha aldı.

1 AY SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.