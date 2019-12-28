Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti 28.12.2019 11:52

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı yükseliyor. Son gelen bilgilere göre 61 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var. Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.