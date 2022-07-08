Son dakika haberi! Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan eski bir asker olan saldırgan yakalanırken suikastın görüntüsü ortaya çıktı. Japonya'da Abe'ye düzenlenen suikasta benzer olayın 1960 yılında Japonya Sosyalist Partisi lideri Inejiro Asanuma'nın sağcı bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olduğu bildirildi.