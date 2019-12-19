Haberler Video Son dakika: Rusya'da silahlı saldırı! Çatışma anı kameralara yansıdı...

Son dakika: Rusya'da silahlı saldırı! Çatışma anı kameralara yansıdı...

19.12.2019 20:10

Son dakika haberine göre...Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi yakınında çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çatışma anı kameralara yansıdı.


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