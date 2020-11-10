SON DAKİKA: Rus barış gücü Karabağ'da! Ermenistan çekiliyor

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşma gereğince, Rusya barış gücü Dağlık Karabağ'a ulaştı. Rus barış gücü, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek.
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