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SON DAKİKA: Rus barış gücü Karabağ'da! Ermenistan çekiliyor

SON DAKİKA: Rus barış gücü Karabağ'da! Ermenistan çekiliyor
10.11.2020 11:34

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşma gereğince, Rusya barış gücü Dağlık Karabağ'a ulaştı. Rus barış gücü, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek.


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