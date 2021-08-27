Haberler Dünya Videoları Son dakika: Pentagon Sözcüsü John Kirby'den önemli açıklamalar

Son dakika: Pentagon Sözcüsü John Kirby'den önemli açıklamalar

Son dakika: Pentagon Sözcüsü John Kirby'den önemli açıklamalar
27.08.2021 18:23
Ana Sayfa 00:26
PFDK’dan Burak Elmas’a 45 gün...
Ana Sayfa 03:52
José Mourinho'dan...
Ana Sayfa 00:53
Turuncu terörist yakalandı
Ana Sayfa 00:53
Antalya'da caretta...
Ana Sayfa 15:09
Başçarşı Camii'nin açılışında...
Ana Sayfa 00:28
Oya Aydoğan'ın oğlu aracında...
Ana Sayfa 02:22
Demet yeni aşka yelken açtı...
Ana Sayfa 02:46
Hande ve Kerem'in aşk tatili!...
Ana Sayfa 00:16
Çifte kutlama!
Ana Sayfa 00:28
Aşkta finale gittiler! Serkay...
Ana Sayfa 00:20
Çilenin adresi bu kez...
Ana Sayfa 00:44
Ece Seçkin'den dans şovu

Son dakika haberi: Tahliye çalışmalarını hızlandıran ABD'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Pentagon Sözcüsü John Kirby, 50 bin Afgan göçmeni ülkelerine alacaklarını duyurdu.


Afganistan'ın Taliban yönetimine geçmesiyle birlikte ABD, bölgede tahliye çalışmalarını hızlandırmıştı.

Taliban, tüm ülkelerin birliklerinin ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesini istediklerini duyururken, birçok Afgan sivil de tahliye uçaklarına binerek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Pentagon Sözcüsü John Kirby, binlerce Afgan göçmeni ülkeye alacaklarını duyurdu.

ABD 50 BİN AFGANI ÜLKEYE ALACAK

Ülkeye göçmen vizesi olan 50 bin Afgan alacaklarını duyuran Kirby, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Savunma Bakanlığı şunun açıklamasını yapabilir; Deniz Piyadeleri üssüne, Virgina'daki üssüne ve Yeni Meksika'daki üslere yetki verdik. Amerikan misyonuna destek vermeleri için... Afgan göçmenleri ülkeden çıkarmak, aileleri ve diğer riskli sivilleri ülkeden çıkarmak için. Bu tesislere müşterek hareket üssü de dahil oluyor. Pentagon, burada Amerika içerisindeki operasyonlar konusunda Dışişleri'ne yardımını sürdürecek. 50 bin göçmen vizesine sahip Afgan göçmeni alabileceğiz. Aileleri ve diğer risk altındaki bireyleri ağırlayabileceğiz. Kuzey Kuvvetler komutanlığı da bu konudaki koordinasyonu devralacak İçişleri'yle birlikte."

Dünya Videoları
SON DAKİKA