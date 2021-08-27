Son dakika: Pentagon Sözcüsü John Kirby'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Tahliye çalışmalarını hızlandıran ABD'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Pentagon Sözcüsü John Kirby, 50 bin Afgan göçmeni ülkelerine alacaklarını duyurdu.

Afganistan'ın Taliban yönetimine geçmesiyle birlikte ABD, bölgede tahliye çalışmalarını hızlandırmıştı.

Taliban, tüm ülkelerin birliklerinin ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesini istediklerini duyururken, birçok Afgan sivil de tahliye uçaklarına binerek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Pentagon Sözcüsü John Kirby, binlerce Afgan göçmeni ülkeye alacaklarını duyurdu.

ABD 50 BİN AFGANI ÜLKEYE ALACAK

Ülkeye göçmen vizesi olan 50 bin Afgan alacaklarını duyuran Kirby, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Savunma Bakanlığı şunun açıklamasını yapabilir; Deniz Piyadeleri üssüne, Virgina'daki üssüne ve Yeni Meksika'daki üslere yetki verdik. Amerikan misyonuna destek vermeleri için... Afgan göçmenleri ülkeden çıkarmak, aileleri ve diğer riskli sivilleri ülkeden çıkarmak için. Bu tesislere müşterek hareket üssü de dahil oluyor. Pentagon, burada Amerika içerisindeki operasyonlar konusunda Dışişleri'ne yardımını sürdürecek. 50 bin göçmen vizesine sahip Afgan göçmeni alabileceğiz. Aileleri ve diğer risk altındaki bireyleri ağırlayabileceğiz. Kuzey Kuvvetler komutanlığı da bu konudaki koordinasyonu devralacak İçişleri'yle birlikte."