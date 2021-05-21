SON DAKİKA! Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırı! İsrail'in ateşkesten anladığı bu! Cuma Namazı sonrası ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes devreye gireli henüz saatler olmuştu ki İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi hayatını kaybederken, en az 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı.

Son dakika haberleri... İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

FİLİSTİNLİLER SIK SIK TEDBİR GETİRDİ

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

YARALANANLAR VAR

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğrulamıştı.

İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN "ATEŞKES" SEVİNCİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.