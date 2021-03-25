SON DAKİKA: Merkel'den flaş Türkiye açıklaması: Doğu Akdeniz'de diyaloğa ihtiyaç var

Son dakika haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme işaretleri gösteriyor. Türkiye AB diyaloğuna hala ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" açıklamasında bulundu.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Türkiye'nin, Yunanistan'ın gerilimi tırmandırmaya yönelik provokasyon çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de gösterdiği kararlı tutuma, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den açıklama geldi.





TÜRKİYE GERİLİMİ AZALTIYOR

İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyledi.



Merkel ayrıca, Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini de ekledi.