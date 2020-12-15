SON DAKİKA: Koronavirüsten korunmak için kıyamet sığınaklarına kaçıyorlar! Binlerce dolar ödüyorlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle insanların algı ve ezberleri teker teker değişiyor. ABD'den gelen haber Covid-19 sürecinin ne derecede toplumları etkilediğini gözler önüne serdi. Koronavirüs salgınından korunmak için sığınaklara kaçıyorlar. Kitlesel panik, kıyamet sığınaklarına olan talebi %2000 oranında arttırdı. Bazı aileler kendilerini en kötü senaryoya hazırlamak için evlerini terk edip sığınaklara taşındı.

Dünyanın en büyük hayatta kalma topluluğu olarak nitelendirilen kişiler pandemiden korunmak için sığınaklara akın ediyor! Dünya genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınından korunmak için kıyamet sığınaklarına kaçıyorlar. Robert Vicino isimli kişi Vivos x Point projesini Güney Dakota bölgesinde hayata geçirdi. Projede ABD ordusunun kullandığı alanlar kullanıldı.









CORONA VİRÜS SALGININDAN KORUNMAK İÇİN KIYAMET SIĞINAKLARINA KAÇIYORLAR!

Koronavirüs salgını süresince oluşan kitlesel panik, kıyamet sığınakları için olan talebi yüzde 2000 oranında artırdı. Bazı aileleler, "en kötü senaryoya" kendilerini hazırlamak için evlerini terk ederek yer altındaki bu evlere taşındı.







Bu talepten daha önce Robert Vicino, genişleyen Vivos xPoint projesini on yıldan daha uzun bir süre önce Güney Dakota'da hayata geçirdi.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK HAYATTA KALMA TOPLULUĞU"

Vicino, bu proje için yaklaşık 5000 kişinin barınabildiği 500'den fazla şebekeden oluşan bağımsız sığınaklara sahip eski bir ABD ordusu deposu tesisini kullandı.







Firmanın aynı zamanda Indiana ve Almanya'da daha küçük tesisleri bulunuyor. Firma, kendisini "dünyanın en büyük sığınakta hayatta kalma topluluğu" olarak tanımlarken geçen yıldan bu yana işlerinde yüzde 500 oranında artış olduğunu da bildirdi.







Aynı zamanda yeraltına taşınmak isteyenlerin talepleri de yüzde 2000 oranında artış gösterdiği de bilinenler arasında. Vivos şirketinin şu an da dünya çapında yaklaşık bir milyon üyesi bulunuyor ve bunun en az 1000 tanesi Birleşik Krallık'tan.



"BİNLERCE DOLAR ÖDENİYOR"

Vicino, bu projesini "destansı bir hayatta kalma önceliği" olarak tanımladı ve bu fikri ilk olarak yaklaşık 40 yıl önce bulduğunu söyledi.







Vicino'ya göre bu sığınaklar, tatlı su sağlayan derin yer altı kuyuları, havayı temizleyen filtreler ve taze gıda yetiştirme kapasitesi sayesinde en az bir yıl sürdürülebilir bir yaşam alanına sahip.



Ayrıca Vicino, bu sığınakların 57.000 dolara mal olsa da alıcıların bu alanlara sahip olabilmek için binlerce dolar fazlasını ödediğini söyledi.

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