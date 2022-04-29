Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Son dakika haberi... İsrail polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içerdekilere müdahale etti. Mescid-i Aksa, ramazanın başından bugüne İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmişti. İsrail polisi, on binlerce Müslümanın katılmasının beklendiği ramazanın son cuma namazı öncesinde Eski Şehir bölgesine binlerce birlikle takviye yaptığını açıklamıştı.