26.06.2020 17:55

BBC'nin haberine göre İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan West George caddesinde bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Teyit edilmemiş bilgiye göre 3 kişinin saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan şüphelinin ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olay West George Street'te bulunan Park Inn'in dışında gerçekltiği düşünülürken, olay yerine çok sayıda silahlı polis ekibi sevk edildi. Caddeyi kapatan polis yaptığı açıklamada "Halk için bir tehlike kalmadı" ifadelerini kullandı.

BBC'nin İskoçya'daki gazetecisi Linda Sinclair'e dayandırdığı bilgilerde, ambulansla 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

PA Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Yerde, Afrika kökenli, ayakkabısız bir adam gördüm. Yan tarafını tutan biri ile yerde idi. Bir kurşun yarası mı bıçak yarası mı ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Görgü tanığı Milroy, adamın sağlık görevlileri tarafından götürülen dört kişiden biri olduğunu ve saldırının kurbanı olduğuna inandığını söylerken "Bundan sonrası kargaşaydı, daha çok ambulans gördük ve silahlı polislerin toplum odasının yanındaki otele girdiğini gördük." dedi.