RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Irak kuzeyinde PKK'ya çok ağır darbe!

SON DAKİKA! Irak kuzeyinde PKK'ya çok ağır darbe!
19.04.2021 09:56
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Son dakika haberi... MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!


Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK&#39;lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!
#MSB #TSK pic.twitter.com/9vaGcIkE6i

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2021

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