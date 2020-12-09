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SON DAKİKA: IKBY Başbakanı Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi

SON DAKİKA: IKBY Başbakanı Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi
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Son dakika: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.


IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında da bulundu. Barzani ayrıca "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?
Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzalamıştı. Bunun ardından Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay gönderdi.

Anlaşmanın uygulanmaya başlandığını bildiren merkezi yönetim yetkilileri geçen hafta içinde yaptıkları açıklamalarla Irak güçlerinin Sincar'a konuşlandığını ve tüm silahlı yapıların (PKK) Sincar'ı terk ettiğini duyurdu.

IKBY Hükümeti ise Sincar anlaşmasına bağlılıklarını belirterek, Sincar'daki PKK unsurlarının çıkartılmasını Bağdat'ın görevi olarak açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından dikkatler sahadaki durumun açıklamalarla ne kadar örtüştüğüne çevrildi.

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