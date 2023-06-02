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SON DAKİKA I Hindistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı: 50 ölü, yüzlerce yaralı var

SON DAKİKA I Hindistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı: 50 ölü, yüzlerce yaralı var
02.06.2023 21:07

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Hindistan’daki Bahanaga İstasyonu'nda iki trenin çarpışmasıyla 50 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı.

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Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Balasore kentinde bulunan Bahanaga İstasyonu'nda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 50 kişi hayatını kaybederken 350 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan tren enkazında hala yolcuların bulunduğu ifade ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine bağ sağlığı diledi.
Hindistan'da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.

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