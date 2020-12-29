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Son dakika: Hırvatistan’da çok şiddetli deprem! İşte deprem anından ilk görüntüler

Son dakika: Hırvatistan’da çok şiddetli deprem! İşte deprem anından ilk görüntüler
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Son dakika haberine göre Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi. İşte deprem anına ilişkin son dakika görüntüleri.


Hırvatistan'da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.19'da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi.

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