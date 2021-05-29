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SON DAKİKA: Hindistan’da korkunç olay! Bina çöktü, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı

SON DAKİKA: Hindistan’da korkunç olay! Bina çöktü, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı
29.05.2021 01:06
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Hindistan'ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.


Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi'nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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