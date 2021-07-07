Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde suikaste uğradı

Son dakika haberi... Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında suikaste uğradığı açıklandı. Geçtiğimiz Mart ayında Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınanlar tahliye edilmişti. Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu. Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.