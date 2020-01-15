Son dakika haberi: Rusya Başbakanı Medvedev hükümetin istifasını verdi! Rusya'da hükümet neden istifa etti?

Son dakika haberi... Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev hükümetin istifasını verdiğini açıkladı. Putin Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi.
Başkent Moskova'da milletvekillerine geleneksel yıllık konuşmasını yapan Rusya lideri Vladimir Putin, akşamüstü Başbakan Dmitry Medvedev'le bir araya geldi.
Medvedev hükümetinin istifasını sunarken, Putin yeni bir kabine oluşturulması kararını verdi.
Dmitry Medvedev'in yeni görevi ise, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı oldu.
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