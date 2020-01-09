Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı 09.01.2020 16:30

Son dakika haberi... ABD-İran gerilimi devam ediyor... İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları Trump'ın "minimal" olarak nitelendirdiği hasarı gözler önüne seriyor. İran 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklarken Trump yönetimi ve Pentagon saldırılardan hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini duyurmuştu. Peki saldırının boyutları aslında ne kadar? İran vurduğu üslerde iddia ettiği kadar büyük hasara yol açtı mı? İşte saldırı sonrası görüntüler...

İran dün sabah saatlerinde Irak'taki ABD üslerini vurdu. İran 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklarken Trump yönetimi ve Pentagon saldırılardan hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini duyurdu.

Saldırı öncesi ve sonrasında çekilmiş uydu görüntüleri ise alınan hasarı gözler önüne serer cinsten...

İran, ABD'nin Irak'ta Enbar eyaletindeki Ayn el Esed hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı.

Ayn el Esad hava üssünde, Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından bu yana Amerikalı askerler yer alıyor.

Üs, bin 500 Amerikan ve koalisyon askerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında üsse sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve DEAŞ ile savaşla ilgili vurguda bulunmuştu.

İran geçtiğimiz cuma günü, Bağdat'ta ABD'nin drone saldırısı ile ölen Kasım Süleymani'nin intikamı için dün sabah saatlerinde'Şehit Süleymani' adını verdiği operasyonla ABD askerlerinin yer aldığı lokasyonları vurmuştu.

İran füzelerinin hasarını 'minimal' olarak nitelendiren Donald Trump, füzelerin hedefi olan üslerle ilgili 'hala ayakta duruyor gibi görünüyor' ifadelerini kullandı.

El Asad üssünde görev alan Amerikalı bir yetkili, üstte yalnızca bir hangarın zarar gördüğünü açıkladı. Aynı yetkili füze saldırılarını 'devasa' olarak nitelendirdi.

Vurulan üslerin uydu görüntüleri ise birçok alanda hasar olduğunu gözler önüne seriyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Anbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.